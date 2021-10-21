كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - أثارت الفنانة ” دينا الشربيني ” والفنان ” حسن أبو الروس ” حالة من الجدل بعد ظهورهما معا مؤخرا أثناء تواجدهما بمستشفى الجونة لزيارة الفنانة ” بشرى ” على خلفية الحادث الذي تعرضت له يوم أمس .
وهو الأمر الذي دفع المتابعين إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة بينهما خاصة مع كثرة ظهورهما معا خلال الفترة الأخيرة لدرجة أدت إلى تداول أخبار حول إنفصال حسن أبو الروس عن زوجته ” غادة والي ” بسبب غيرتها من دينا الشربيني .
وكان حسن أبو الروس قد نفى في تصريحات له إنفصاله عن زوجته وما تردد حول إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع إنستجرام .. كما أكد على أن علاقته بالفنانة دينا الشربيني هي علاقة إخوة وصداقة .
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد .. دينا الشربيني وحسن أبو الروس يثيران الجدل حول طبيعة علاقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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