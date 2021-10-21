«شبشب وكروكس» علي السجادة الحمراء… ناهد السباعي تصدم الجمهور بإطلالتها غير اللائقة مع والدتها في الجونة – شاهد ماذا إرتدت!

كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - أطلّت الفنانة المصرية ناهد السباعي برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بمظهر غريب على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسه، مما أثار إطلالتهما الجدل على مواقع السوشيـال ميديا .

حيث أطلّت ناهد السباعي على السجادة الحمراء بفستان أصفر بسيط، و”شبشب” باللونين الأبيض والأسود، كما ظهرت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بفستان طويل مشجر فوقه جاكت باللون الأصفر، كما أنها انتعلت “كوروكس” متعدد الألوان أيضًا.

وظهرت ناهد السباعي وهي تحتضن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي خلال مرورهما معًا على السجادة الحمراء، و المُثير للجدل أن أحد المصورين طلب منها إخفاء الشبشب، لترد عليه: “لأ خالص، عادي جدًا، أنا تعبت قوي”، وبعدها هتفت إحدى المتواجدات “حلوة في كل حاجة يا ناهد”.

ولكن لم تلق تلك الإطلالة قبول عدد كبير من الروّاد و النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا إطلالة الفنانة ناهد السباعي ووالدتها بالغريبة وغير اللائقة، حيث أنها لا تتناسب مع الظهور على السجادة الحمراء.

مهرجان الجونة السينمائي احتفل بدورته الخامسة يوم الخميس الماضي، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من المشاهير والنجوم من مختلف أنحاء العالم حيث شهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا وتم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنّية، وتستمر الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي حتى غدًا الموافق 22 أكتوبر 2021 بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير من 36 دولة مشاركة.

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وعلى الصعيد الفنّي، كانت الفنانة ناهد السباعي قد كشفت عن سبب استغراق تصوير “فيلم ماكو” مدّة طويلة، مشيرة إلى “التحضير للفيلم، المعروض حاليًا بدور السينما، أخذ وقتا طويلا لأنه لأول مرة ينفذ فيلم مصري بهذا الشكل”.

وقالت السباعي في حوار لها إن سبب استغراق التصوير مدة طويلة هو كثرة المؤثرات البصرية بالعمل، مؤكدة أنَّ الفيلم تجربة جديدة ومختلفة على كل فريق العمل، عدا الفريق الروسي الذي كان يعمل تحت الماء.

وأشارت الفنانة المصريّة إلى أن دورها في الفيلم من أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، معللة سبب ذلك أن تصوير الفيلم استغرق ما يقارب من 70 بالمئة من مشاهده تحت المياه.

وتقوم ناهد السباعي بدور البطولة إلى جانب الفنانة بسمة، وعمرو وهبة، ونيقولا معوّض، ومنذر رياحنة، وخالد أنور، وسارة الشامي وغيرهم من النجوم.

وترى “السباعي” أنّ اعتماد فيلم “ماكو” على البطولة الجماعية “مهمة للعمل” لأن شخص من الجمهور يدخل ليشاهد ممثل وآخر يدخل ليشاهد ممثل آخر، معتبرة أنّ البطولة الجماعية من أسباب نجاح العمل وتحقيقه لإيرادات عالية في دور السينما.

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