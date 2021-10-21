عاجل.. وفاة الفيلسوف المصري حسن حنفي

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

توفي، الخميس، الفيلسوف والمفكر الإسلامي المصري حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عاماً.



ويعد حنفي أحد أهم منظري تيار اليسار الإسلامي وتيار علم الاستغراب وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربيّة.

ويعتبر حنفي كذلك أحد أشهر أساتذة الفلسفة في مصر ولديه العديد من المؤلفات المهمة منها "التراث والتجديد" في 4 مجلدات، و"من النقل إلى الإبداع" في 9 مجلدات، و"موسوعة الحضارة العربية"، و"حوار المشرق والمغرب".

ونعت جامعة القاهرة الدكتور حسن حنفي، إذ أعرب رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت عن تعازيه لأسرة الفقيد.

وكتب الخشت على صفحته في فيسبوك: "لم يكن يحمل أي شيء في نفسه مني عندما كنت أختلف معه في الرأي اختلافاً كبيراً، وأنا لا أزال معيداً وهو كان رئيساً للقسم في الثمانينيات. وكان يمدني بالمراجع الأجنبية من مكتبته العامرة وأنا في مرحلة الطلب العلمي، بل كان يقتطع جزءاً كبيراً من وقته وراحته وهو خارج مصر لكي يحضر لي شخصياً المراجع التي طلبتها منه".