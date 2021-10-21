ينافس على 8 جوائز.. جاستن بيبر يتصدر ترشيحات EMAs

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد النجم الكندي جاستن بيبر حصة الأسد في ترشيحات جوائز “يوروبيان ميوزك أواردس EMAs” لعام 2021 التي تنظمها شبكة MTV، بحصوله على 8 ترشيحات.
ومن ضمن الفئات التي سينافس عليها النجم البالغ من العمر 27 عاماً، فئة أفضل فنان وأفضل أغنية مصورة وأفضل أغنية بوب إضافة إلى أفضل تعاون وأفضل أغنية وغيرها.
كما كان لكل من المغنية دوجا كاتو ليل وناس إكس، نصيب كبير في الترشيحات، حيث حصلت كل منهما على 6 ترشيحات.
وحل في المرتبة الثالثة، من حيث عدد الترشيحات، كل من إد شيران وأوليفيا رودريغو، وكيد لاروج، بـ5 ترشيحات لكل منهم.
يذكر أن حفل EMAs سيعرض مباشرة على الهواء مساء 14 نوفمبر المقبل من عاصمة المجر بودابست.
وهذه قائمة الجوائز التي سيتنافس عليها النجوم :
أفضل فنان/فنانة
Doja Cat
Ed Sheeran
Justin Bieber
Lady Gaga
Lil Nas X
The Weeknd
أفضل فنان/فنانة لاتيني
Bad Bunny
J. Balvin
Maluma
Rauw Alejandro
Rosalía
Shakira
أفضل فنان/فنانة بوب
BTS
Doja Cat
Dua Lipa
Ed Sheeran
Justin Bieber
Olivia Rodrigo
أفضل أغنية
Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
Ed Sheeran – Bad Habits
Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Olivia Rodrigo – Drivers License
The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY
أفضل فيديو كليب
Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
Ed Sheeran – Bad Habits
Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Normani ft. Cardi B – Wild Side
Taylor Swift – willow
أفضل تعاون
Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open
Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY
The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)
أفضل فنان صاعد/فنانة
Giveon
Griff
Olivia Rodrigo
Rauw Alejandro
Saweetie
The Kid LAROI
أفضل فنان/فنانة روك
Coldplay
Foo Fighters
Imagine Dragons
Kings Of Leon
Måneskin
The Killers
أفضل فنان/فنانة روك
Cardi B
DJ Khaled
Drake
Kanye West
Megan Thee Stallion
Nicki Minaj
أفضل مجموعة غنائية
BTS
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Little Mix
Måneskin
Silk Sonic
أكثر نجم/ نجمة لديه معجبون
Ariana Grande
BLACKPINK
BTS
Justin Bieber
Lady Gaga
Taylor Swift