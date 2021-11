ينافس على 8 جوائز.. جاستن بيبر يتصدر ترشيحات EMAs

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد النجم الكندي جاستن بيبر حصة الأسد في ترشيحات جوائز “يوروبيان ميوزك أواردس EMAs” لعام 2021 التي تنظمها شبكة MTV، بحصوله على 8 ترشيحات.

ومن ضمن الفئات التي سينافس عليها النجم البالغ من العمر 27 عاماً، فئة أفضل فنان وأفضل أغنية مصورة وأفضل أغنية بوب إضافة إلى أفضل تعاون وأفضل أغنية وغيرها.

كما كان لكل من المغنية دوجا كاتو ليل وناس إكس، نصيب كبير في الترشيحات، حيث حصلت كل منهما على 6 ترشيحات.

وحل في المرتبة الثالثة، من حيث عدد الترشيحات، كل من إد شيران وأوليفيا رودريغو، وكيد لاروج، بـ5 ترشيحات لكل منهم.

يذكر أن حفل EMAs سيعرض مباشرة على الهواء مساء 14 نوفمبر المقبل من عاصمة المجر بودابست.

وهذه قائمة الجوائز التي سيتنافس عليها النجوم :

أفضل فنان/فنانة

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

أفضل فنان/فنانة لاتيني

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

أفضل فنان/فنانة بوب

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

أفضل أغنية

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

أفضل فيديو كليب

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B – Wild Side

Taylor Swift – willow

أفضل تعاون

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

أفضل فنان صاعد/فنانة

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

أفضل فنان/فنانة روك

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

أفضل مجموعة غنائية

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

أكثر نجم/ نجمة لديه معجبون

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift