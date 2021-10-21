محمد هنيدي يعيد شخصيات أفلامه في برنامجه الجديد.. وهؤلاء ضيوف الانطلاقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان المصري، محمد هنيدي، حرص على التركيز في برنامجه الجديد “هنيدي شو”، الذي قرر أن يقتحم من خلاله عالم تقديم البرامج، حيث كشف البرومو الترويجي للبرنامج عن استعادة “هنيدي” للشخصيات التي قدمها في مشواره الفني.

وشارك محمد هنيدي جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو تضمن أجواء الكواليس في برنامج “هنيدي شو”، معلناً أن البرنامج سيتم تقديمه يومي الجمعة والسبت المقبلين، متابعاً: “هتشوفوا مفاجآت مع هنيدي شو”.

وتابع محمد هنيدي، قائلاً: “رمضان مبروك أبو العلمين وأشهر شخصياتي راجعين على قناة المحور في هنيدي شو”، ثم وثق مقابلاته مع نجوم الفن الذين شاركوه عدداً من أعماله الفنية المختلفة من بينهم أحمد السقا، مصطفى قمر، ريهام حجاج، شريف منير، مدحت صالح، شيرين عادل، لبلبة، محمد محمود، باسم سمرة، سميحة أيوب، أيمن بهجت قمر، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، وحسام داغر.

وكشف المقطع عن تفاعل محمد هنيدي مع جميع من ظهروا في البرومو حيث قدم مشاهد من شخصيات عمله في بعض الأفلام السينمائية، إذ حقق المقطع قرابة 300 ألف مشاهدة في ساعات قليلة من نشره.

وكان قد أعلن محمد هنيدي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، عن موعد عرض برنامجه الجديد وبعض تفاصيله؛ إذ شارك البوستر الرسمي للبرنامج والذي يوضح من خلاله موعد عرضه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساءً على قناة المحور، وذلك ابتداءً من يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويحمل البرنامج اسم “هنيدي شو”، إذ كتب معلناً التفاصيل، فقال: “بما إننا عملنا سينما وإعلانات والحمد لله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر.. هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات.. حصرياً على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر”.

وخلال التعليقات وتفاعل الجمهور مع مظهر محمد هنيدي في صورة البوستر، سخر من نفسه بحسه الكوميدي قائلاً: “مش عارف أنا عامل كده ليه في الصورة.. المصور اللي قالي”.

ويعرض حالياً للفنان محمد هنيدى فيلم “النمس والإنس” بالسينمات، وهو من قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وبمشاركة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، وبيومي فؤاد.