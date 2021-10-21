حلا الترك تطل من كواليس تصوير كليبها الجديد.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة الشابة، حلا الترك، متابعيها وجمهورها بمقطع قصير كشفت فيه عن تحضيرها لعمل فني جديد سيتم طرحه في الفترة المقبلة، حيث تحرص حلا، بذلك، على التوازن بين دراستها الجامعية وعملها في المجال الفني.

وتضمن الفيديو القصير قيام حلا الترك بتصفيف شعرها، استعداداً لتصوير الكليب، إذ ظهرت حلا في كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة، معتمدة خاصية التصوير من لقطة واحدة بطريقة مفاجئة.

وأكدت حلا الترك أن هناك شيئاً جديداً يتم تحضيره حالياً، وطلبت من جمهورها أن يبقى مترقباً العمل الجديد بكل حماس، فكتبت قائلة: “شيء ما يتم تحضيره.. يوم تصوير الفيديو كليب”.

ولم تمر الصورة ذات المقطع الذي تجسد في ثوانٍ معدودة على الجمهور بشكل طبيعي، فمن المعروف أن حلا تتمتع بجماهيرية كبيرة، وهو ما أحدث تفاعلاً كبيراً بشأن الأغنية إذ تم تناقل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن سعادتهم وحماسهم لسماع الأغنية الجديدة.

وتمنى الجمهور أن يكون مستوى الأغنية مثل مستوى أعمالها السابقة، وأن تحصد نجاحاً كبيراً، كما العادة، في حين تحدث البعض أن الأغنية تحمل اسم “يا مجنونة” للملحن والموزع العراقي طيف عادل، الذي كان قد كشف مؤخراً عن تعاون يجمع بينه وبين النجمة حلا الترك، وقال إن الأغنية تحمل اسم “مجنونة”، وهي من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

وزاد الملحن العراقي بالكشف عن بعض معلومات عن العمل، وهي أغنية شبابية تحمل الطابع الغربي السريع، وسيتم إصدارها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” قريباً.

وشاركت الفنانة الشابة، حلا الترك، جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، مؤخراً، مجموعة من الصور التي وثقت تواجدها داخل الجامعة التي تقضي فيها فترة دراستها الجامعية التي بدأتها هذا العام.

وعبرت حلا الترك، التي حظيت بمنصب نائبة لرئيس مجلس الطلبة في الجامعة، عن إيمانها ببعض الكلمات التي تعد أسلوباً في الحياة، وهي: الحلم، وتصديق ما يرغب به البعض، إضافة إلى التجرؤ والإقدام على ما يريد الشخص.

وتفاعل الجمهور في التعليقات، مبدين محبتهم للفنانة الشابة وأثنوا على عودتها للسوشيال ميديا، ومشاركتهم تفاصيل من حياتها في الدراسة، وهو ما جعلها تبادلهم المحبة فكتبت في تعليق لها: “أحبكم والله”.

ووسط تفاعل الجمهور مع حلا الترك، والعكس، سألها أحدهم عن طبيعة الدراسة التي تخوضها في الجامعة، حيث كتب لها: “حلا شنو تدرس”، لتشير إلى أنها تدرس تصميم الأزياء والإدارة والتصميم الاستراتيجي.