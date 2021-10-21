مي عمر تلحق بشيرين رضا في “بنات رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن إسحق إبراهيم منتج فيلم “بنات رزق” عن انضمام مي عمر إلى فريق العمل، لتكون الفنانة الثانية التي تنضم إليه، بعد أن تعاقدت الجهة المنتجة مع شيرين رضا منذ أيام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي البطلات في وقت لاحق، حيث من المقرر أن تجسد بطولته أربع ممثلات.

وقال منتج العمل خلال تصريحات إعلامية، إنّه سوف يتم الإعلان عن نجمات العمل ونجومه خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشر البوستر التشويقي للفيلم، عبر “فايسبوك”، وظهر خلاله الثنائي مي عمر وشيرين رضا بوجهيهما، بينما تظهر نجمتان من خلفهما.

فيلم “بنات رزق” فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج “الريماس” للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي، وترصد له الشركة ميزانية ضخمة، نظراً لتصويره في العديد من الدول الأوروبية والعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أنّ عمر كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنصرم، بمسلسل “نسل الأغراب”، إلى جانب أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي.

ولم يحقق العمل النجاح المنشود وقت عرضه، وذلك بعدما اعترض الجمهور على المشاهد الدموية التي اجتاحت المسلسل، ووصفوه بأنه يهين أهل صعيد مصر.