أنجلينا جولي تصدر كتاباً عن حقوق الأطفال بإلهام من شاب عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضافرت جهود النجمة العالمية أنجلينا جولي ومنظمة العفو الدولية Amnesty لإصدار كتاب جديد تحت عنوان “اعرف حقوقك وطالب بها”، يشجع الأطفال والشباب على المطالبة بحقوقهم ويدفعهم إلى مواجهة الظلم.

وشاركت جولي على حسابها الرسمي في “إنستغرام” بصورة من حفل توقيع كتابها الجديد، موجهةً رسالةً إلى “الشباب الذين ألهموها”، وفق تعبيرها، نتيجة نضالهم في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة: “لقد ألهمني الشباب الذين يقفون في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، من حماية البيئة إلى مكافحة عدم المساواة والتمييز، فإنهم يقومون بالعمل الذي فشل البالغون بإنجازه حتى الآن. وفي مخيمات اللاجئين ومناطق الصراع، يتحمل الأطفال عواقب القرارات السيئة”. وأضافت: “بامتلاك الأطفال والشباب القوة والمعرفة، سيتمكنون من تغيير حياة الجميع وتحقيق المساواة”.

ومن بين التجارب التي ألهمت النجمة الأميركية في تسطير كتابها، كانت تجربة الشاب السوري محمد نجم الذي استضافته في حوار مع ناشطتين شابتين من سريلانكا ونيجيريا بالتزامن مع إعلان صدور الكتاب عبر موقع منظمة العفو الدولية.

ويشار إلى أن “اعرف حقوقك وطالب بها” كُتب بالتعاون مع البروفسور جيرالدين فان بورين كيو سي، أحد المحررين الأصليين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ويتحدث الكتاب عن حقوق الأطفال واليافعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وهو كتاب توعوي لهذه الفئة من الشباب، كي يكونوا على دراية بحقوقهم التي يتم انتهاكها في جميع أنحاء العالم. ويشرح الكتاب العديد من المفاهيم مثل المساواة بين الجنسين والمساواة العرقية وحرية التعبير وحقوق اليافعين بالحصول على مناخ نظيف وبيئة مستدامة.