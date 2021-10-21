شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يزور ابنه آريان فى السجن بعد رفض المحكمة الإفراج عنه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار شاروخان، اليوم، سجن آرثر رود فى مومباى لرؤية ابنه آريان خان، الذى حُرم من الإفراج عنه بكفالة أمس مجددا، بعدما تم إلقاء القبض عليه فى الثالث من الشهر الجارى فى قضية تعاطى مخدرات، ويتواجد آريان فى سجن آرثر رود منذ الثامن من أكتوبر الجارى، ولذلك سيعمل محامو آريان الآن على التقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة أمام محكمة مومباى العليا.



شاروخان



شاروخان

كان هذا أول لقاء بين النجم وابنه البالغ من العمر 23 عامًا، والذى تم القبض عليه بعد أن داهم مكتب مكافحة المخدرات (NCB) حفلة هذيان على متن سفينة سياحية قبالة مومباى فى 2 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد المقبوض عليهم إلى 20 شخصاً، وفقا لموقع أنديا توداى.

وتحدث شاروخان إلى آريان لمدة 20 دقيقة تقريبًا من خلال اتصال داخلى فى حجرة فى قاعة اجتماعات السجن، وجاءت زيارته فى أعقاب قيام حكومة ولاية ماهاراشترا بتخفيف القيود على زيارات السجون أثناء الوباء.

وكان صرح صديق لعائلة شاروخان أنه تم تزويد آريان خان بهاتف محمول من قبل سلطات السجن من خلاله تم إجراء مكالمة الفيديو، وتحدث آريان ووالديه بالتفصيل عما كان يحدث فى السجن، بعد اعتقاله منذ أسبوع بعد مداهمات رفيعة المستوى على سفينة سياحية في مومباي.

كما أكد أن آريان يتمتع بصحة جيدة، وأن المكالمة لم تكن مشحونة بالدموع والانهيار بين الشاب ووالدته وأبيه، بل كانت مستقرة وداعمة لبعضهم البعض، وفقا لموقع "أنديا توداى".

وأضاف أن جورى خان، زوجة الممثل الهندى، قالت بعد انتهاء المكالمة "أتمنى لو يأتى منه اتصال هاتفى واحد يوميا ليطمئن قلبي".