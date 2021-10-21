شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها كيم كاردشيان بصور نادرة من طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كريس جينر، بعيد ميلاد ابنتها كيم كاردشيان، ونشرت صورا نادرة من طفولتها عبر حسابها بانستجرام، وقالت فى المنشور :"لا أستطيع أن أصدق مدى السرعة التي يمر بها الوقت".

وقالت كريس عبر حسابها بانستجرام :"عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة كيم كاردشيان، لا أستطيع أن أصدق مدى السرعة التي يمر بها الوقت!".



طفولة كيم



كريس جينر



كريس جينر وكيم فى طفولتها



كريس وكيم

وتابعت :"أنت في ريعان حياتك مع أربعة أطفال رائعين وتعيش أفضل حياة لديك !! حياتك مليئة بالأشياء المدهشة التي تحبين القيام بها، خاصة لعائلتك وأطفالك والآخرين الذين لا يعرفون حتى أنك كنت تساعديهم، أنت دائمًا على الطريق، وتفعلى أشياء من أجلي، ومن أجل إخوتك، ولعائلتك بأكملها".



كيم فى طفولتها



كيم كاردشيان وكريس



كيم كاردشيان ووالدتها



كيم كاردشيان



كيم واطفالها



كيم ووالدتها

واستمرت :"كم نحن محظوظون بوجودك في حياتنا، أنت أروع أم وابنة وأخت وخالة وصديقة، شكرًا لك على هذه الرحلة الرائعة التي نخوضها معًا، لكونك الشريك التجاري الأكثر إثارة، ولمطاردة أحلامنا معًا ولكل ذكرى نتشاركها معًا، أنا فخورة بك ابنتي الجميلة، أنا محظوظة للغاية لأن الله اختارني لأكون أمك وأحبك أكثر مما يعرفه الجميع !!!".

ومن جهة أخرى وافقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان على دفع 20 مليون دولار لزوجها السابق المغنى كاني ويست مقابل منزلهما المترامي الأطراف في هيدن هيلز.