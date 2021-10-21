شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حسن الأسمر .. تعرف على رحلة "كتاب حياته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد المطرب الشعبى الكبيرحسن الأسمر، حيث إنه من مواليد 21 أكتوبرعام 1959، وتنتمى أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا، تحول سريعا فى النصف الثانى من ثمانينات القرن الماضى إلى أحد أشهرمطربى اللون الشعبى فى الشارع المصرى وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية.

شارك حسن الأسمر فى مسلسل "أرابيسك" للفنان الكبير صلاح السعدنى، وفى المسرح برز فى مسرحية "باللو"، ومن أشهر أغانيه (توهان، سمارة، أعملك إيه، كتاب حياتى" واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته فى مسلسل (قمر) مع فيفى عبده عام 2008، حتى عاد بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011 لإحدى شركات المحمول على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتى، وفى 7 أغسطس 2011 توفى إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عاما.



حسن الاسمر

حسن الأسمرهو أحد نجوم الأغنية الشعبية وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

تعد أشهر أغنياته التي ارتبط بأسمه فمجرد ذكر اسمها نتذكر أغنيته "كتاب حياتى" والتي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى، كما جعلت له مكانة خاصة لدى جمهوره وأصبحوا يتغنوا بها عندما يشعرون بالحزن تجاه مواقف يتعرضوا لها في الحياة.