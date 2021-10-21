شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى وآيتن عامر بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل فى فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانتان آيتن عامر وهدى المفتى فى فيلم "عمهم"، للنجم محمد إمام، والذى انطلق تصويره الجمعة الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وجاء تعاقد الفنانتان بعدما أعتذرت الفنانة أمينة خليل عن الفيلم، لتأتى هدى المفتى بديلة لها، كما جاءت الفنانة آيتن عامر بديلة للفنانة رحاب الجمل.

ومن المقرر طرحه فى موسم رأس السنة المقبل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث الفيلم خلال أيام، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن والجرافيك .

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد امام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.