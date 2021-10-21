مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي لدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ، عن البوستر الدعائي للدورة السادسة من المهرجان والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء .

صمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان علي عبدالرحمن ، وقد استمد مادته الرئيسية من ألوان البحر مع وجود عنصر الشباب بالإضافة لفكرة الفنون الأدائية والتي استوحى شكلها من خلال عرض " إيزيس " الذي شارك في الدورة الخامسة من المهرجان وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، ليؤكد البوستر في النهاية أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يجمع في طياته العروض المسرحية والفنون الأدائية المختلفة بمسابقاته المتنوعه .

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان أن الدورة السادسة منه تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وسيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين 25 أكتوبر الساعة السابعة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المكونة من : د. إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، الإعلامى خيري رمضان ،أ. د.طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المخرج عادل عبده، الفنان هاني كمال ، الفنان محسن منصور ، الفنان نضال الشافعي ،الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.