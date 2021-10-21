دانييلا رحمة تنعى الفنان بيار جماجيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنسصتجرام، الفنان الكبير بيار جماجيان، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 72 عاما.

ونشرت "دانييلا" صورتين مع الفنان الراحل، وعلقت: "بييرو، آخر أسبوعين قضيناهن سوا كل يوم كانت أحلى جمعتين، كل نصيحة نصحتني إياها مارح إنساها".

وتابعت: "رح نشتقلك كتير بلوكيشن تصوير للموت، ورح نشتاق نقضي وقت حلو سوا ونضحك ونشتغل سوا، بحبك كتير بيارو، نفسك بالسما يا أطيب قلب".

بيار" اشتهر في الوسط الفني اللبناني باسم "بيارو" وهو الدور الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "المعلمة والأستاذ" وحقق نجاحا كبيرا.

الفنان بيار جماجيان من مواليد ١٩٤٩، بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح في أعمال شهيرة للرحابنة منها: "نزل السرور".

ومن أهم أعماله خلال مسيرته الفنية: "يسعد مساكم، حبيب ميرا، أوتيل الأفراح، حكاية أمل، صائمون ولكن، مالح يا بحر، أول ع آخر، أهلا لبنان" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان اللبناني مسلسل "الهيبة" وجسد خلاله شخصية "أبو عيسى