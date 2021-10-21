رشا مهدي زوجة خالد سرحان في حدوتة "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الفنان خالد سرحان من تصوير مشاهده فى حدوتة «لحظة ضعف»، وهي حكاية مكونة من 5 حلقات ضمن مسلسل «ورا كل باب"، على أن تعرض الحدوتة بداية من يوم السبت المُقَبَّل على قناة الحياة الفضائية.

وأكد سرحان بأنه يقدم خلال الأحداث شخصية تدعى "المعلم رضا" وتتكون أسرته من زوجته الفنانة رشا مهدي ووالدته حنان يوسف وشقيقه أحمد كمال أبو رية وشقيقته غفران محمد، وهو يقطن في منطقة شعبية مع أسرته ، ولديه كلمة مسموعة بالمنطقة، وله أتباع ومحبين داخل هذه المنطقة

وأضاف سرحان ، أنه تعامل مع هذا الدور بأنه "رحلة ولازم يعيشها" فعاش الشخصية بالفعل وصدقها

«لحظة ضعف» بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان يوسف ، غفران محمد ، أحمد كمال أبو رية ، تامر مجدي، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفي.

ويذكر أن مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغني، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدي.