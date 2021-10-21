مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "صوت السينما" انتهى الموزع الموسيقي أحمد الموجي من وضع التوزيع الأوركسترالي لموسيقى أشهر أغاني الأفلام، والمقرر أن يقدمها الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم في الحفلات المقامة يومي الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر في قصر عابدين التاريخي والأثري.

الموزع الموسيقي أحمد الموجي "حفيد الموسيقار محمد الموجي"، وضع التوزيع الأوركسترالي لمجموعة من أشهر أغاني الأفلام، ويقدمها الفنان مدحت صالح، بمشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، و بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ومن الأغاني التي تولى حفيد الموسيقار محمد الموجي وضع توزيع أوركسترالي جديد لها، "عشانك يا قمر" لـ عبدالحليم حافظ من فيلم "أيام وليالي، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هوا" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة.

أحمد الموجي وضع التدوين الأوركسترالي لموسيقى إحتفالية موكب المومياوات المصرية، والتي تولى تأليفها الموسيقار هشام نزيه.

الحفل من تنظيم "مجموعة MBC وشركة RMC، وطرحت تذاكره للحجز الإليكتروني، بعد تقسيمها إلى 4 فئات هي: 650، و900، و1500، و3500 جنيه.