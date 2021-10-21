بعد عقد اتفاقية بين جيميناي أفريقيا والجونة كمبس.. عدلي توما: "سنبدأ تنفيذ بنودها خلال أسابيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشهد بدايات عام 2022 باكورة أعمال مشاريع مسار السينماتيك في الإنتاج السينمائي المصري بالتعاون مع عدد من المخرجين والمنتجين وكبار النجوم الفنانين، جاء ذلك علي لسان عدلي توما المؤسس لمسار السينماتيك في مصر والعالم على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين جيميناي أفريقيا والجونة كمبس، في إطار فعاليات مهرجان الجونة.

وقال توما إن الاتفاقية سيبدأ تنفيذ بنودها خلال أسابيع بالترتيب لعقد مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لبحث وسائل تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال والسينما تك باعتبار أن جيميناي أفريقيا مالكة لحقوق الملكية الفكرية لـ"مسار السينماتك"، موضحا أنه منذ بدء الفكرة بدورة العام الماضي للمهرجان ونحن نخطو بشكل متسارع للتوفيق وخلق فرص التعاون والشراكة مع أهل الصناعة، وريادة الأعمال، والشباب الذي يملك أفكارا خلاقة وابتكارية التي تدعم وتعزز صناعة السينما.

كما أن هذه الشراكة مع الجونة كمبس بما تملكه من إمكانيات علمية وبحثية كبيرة ستلعب دورا كبيرا في تطوير السينما المرحلة القادمة ومن شأنها العمل على النهوض برواد الأعمال في مجال صناعة السينما والترفيه، وإدخال التكنولوجيا والأفكار الإبداعية الجديدة، بفتح قنوات الاتصال بين صناعة الأفلام.

الإتفاقية التي يمكن اعتبارها عصرًا جديدًا في تكنولوجيا الأفلام تم توقيعها بحضور كل من: انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، وكارولين كامل مدير الجونة كمبس، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيميناي أفريقيا وأقيم إثر التوقيع حفل كوكتيل حضرته الفنانة يسرا، والإعلامية ريا أبي راشد والمنتج محمد العدل وابنته ريم العدل وعدد من الفنانين.

وكانت جيمناي أفريقيا قد أعلنت منذ يومين في الدورة الحالية لمهرجان الجونة عن نتائج مسابقاتها تحت إطار "مسار السينماتيك"، وهو يعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالإضافة إلى المهندس عدلي توما، وشارك في المسابقة 12 شركة ريادة أعمال ناشئة محلية وإقليمية، وقيَّمت اللجنة المشاريع عن طريق تطبيق تكنولوجي وتم إعلان فوز ثلاثة مشاريع بالجوائز وهي ثلاثة منح أونلاين للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجورا الأمريكية.