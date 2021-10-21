بالصور| بضمادة ورباط ضاغط.. أول ظهور لبشرى ومكاوي بعد تعرضهما لحادث أمس في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بعد تعرضهما لحادث سير أمس في الجونة، أثناء تصوير أحد البرامج، ظهرت اليوم الفنانة بشرى ومكاوي أحد مشاهير السوشيال ميديا في ندوة "مصر القديمة في السينما" بالجامعة الألمانية قاعة أوديماكس.

بشرى ظهرت وآثار الحادث واضحة على ذراعها، مشتهدمة رباض ضاغط لذراعها، وضمادة على جبينها، كما ظهر مكاوي واضعا ذراعه في "شيالة ذراع طبية".

بشرى ومكاوي تعرضا أمس لحادث بعد انقلاب بيتش باجي كانا يركبانه وقت تصوير أحد المشاهد، وذهبا لمستشفى الجونة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكد الأطباء سلامتهما، فيما عدا إصابتهما ببعض الخدوش والكدمات، واحتاجا للراحة أمس، فيما عادت بشرى اليوم الخميس لاستكمال نشاطها بالمهرجان.

بدأت الندوة بعرض فيلما عن مصر القديمة في السينما المصرية، قدمته وكانت صاحبة التعليق الصوتي فيه بشرى، وتحدث خلاله المخرج تامر محسن، وعالم الآثار الشهير زاهي حواس، والمخرج أمير رمسيس.

وكشف الفيلم عن وجود فقط 100 فيلم اقتربوا من تاريخ مصر القديمة لكن أغلبها لا يمكن اعتبارها وثيقة تحكي حقائق عن ذلك التاريخ، إذ ضمت الكثير من المغالطات التاريخية، بينها فيلم كليوباترا الشهير الذي لعبت بطولته اليزابيث تايلور، وأشار تامر محسن إلا أنه حتى فترة قريبة كان يعتقد فعلا في وجود ما يسمى بعروض النيل. حتى أكد له أحد الخبراء أن مصر القديمة لم يكن بها شيئا كهذا، وتحدثوا عن قيمة شادي عبدالسلام في صنع أعمالا اقتربت من مصر القديمة وكيف كان عاشقا ومخلصا لعشقه، وأنه كان قادرا على نقل صورة حقيقية عن تلك الحقبة، مشيرين إلى حلمه الذي لم يكتمل عن إخناتون، وكيف صنع سيناريو رائعا رحل قبل تنفيذه.