بعد تعرضه لأزمة صحية.. أنغام لـ محمود الخطيب: "الغالي على قلوب المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة لرئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت أنغام: "سلامتك ألف سلامة يا كابتن محمود الخطيب، الغالي على قلوب المصريين بإذن الله شدة وتزول يارب".

وتعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد

وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.