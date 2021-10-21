شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس عربى.. منصة watch it تعرض لأول مرة مسلسلات عالمية حصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة سارة لكل مشتركيها، أعلنت منصة "watch it" عن عرض عدد كبير من المسلسلات العالمية حصرياً على المنصة.

ورفعت المنصة الرقمية شعار "مش بس عربى"، مشيرة إلى أنها ستقوم بالعرض الحصرى لعدد من المسلسلات العالمية التي تحظى بأكبر نسبة مشاهدة، ومنها مسلسل "the paradise"، و"side games"، و"the head"، و"seis hermanas",

وتعرض منصة watch it حالياً أحدث إنتاجات الدراما التليفزيونية مثل مسلسل "إلا أنا" وحكايات الموسم الثانى، ومسلسل "زى القمر" بعرض حواديت الموسم الثانى، و"ورا كل باب" بعرض حواديث الموسم الثانى أيضاً، إضافة إلى مسلسل "إجازة مفتوحة"، وكذلك تعرض حلقات البرامج التليفزيونية.

وبدأت المنصة فى وقت سابق بعرض عدد من المسلسلات التى لا تنسى فى الدراما المصرية من أجل متابعيها، منها "سوق العصر" بطولة أحمد عبد العزيز ومحمود ياسين وكمال أبو رية وأحمد سعيد عبد الغنى ونورهان، و"المال والبنون" بطولة أحمد عبد العزيز وعبد الله غيث ويوسف شعبان وفايزة كمال وشريف منير.