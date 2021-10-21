شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تحيى أصدقائها من شرفتها فى العزل.. وتتلقى هدية مختلفة من ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مي كساب صورة لها من شرفتها خلال التقاط صورة لها مع أصدقائها بعد زيارتهم لها خلال خضوعها للعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وعلقت مي علي الصورة عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" :" الزيارة في العزل أحلي حاجة حبايب قلبي".



مي كساب

كما نشرت مي صورة لهدية مميزة من ابنتها فريدة لها، وهي عبارة عن حقيبة مدون عليها اسم "فريدة" وطبع كفيها، إضافة إلى عملات جنيهات ورقية، والتي علقت عليها قائلة :"دي أحلي هدية من أحلي بنت في الدنيا فريدة.. ربنا يخليكي ليا بحبك موت يا قلب ماما".



هدية ابنة مي كساب

وكانت طمأنت مي كساب، جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت مي كساب رسالة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "ودائما وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتى من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين".

وأضافت الفنانة مي كساب، في رسالتها: "الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة".