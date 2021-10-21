كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - شن الفنان ” حسني شتا ” هجوما على الإعلامية ” بوسي شلبي ” على خلفية تداول مقطع فيديو لها تجرى به لقاءا مع دميانة نصار بطلة فيلم ” ريش ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي .
حيث تحدثت بوسي شلبي إليها بطريقة رأى فيها البعض تعاليا وعنصرية من جانبها تجاه دميانة نصار وأسرة فيلم ريش.
فقالت : ” أنا بقول إن عمر -تقصد مخرج الفيلم- غير مصير ناس في الفيلم ده لأنه فتح باب رزق جديد لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل خالص للمكان اللي احنا فيه ده ” .
وعلق حسني شتا على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” كفاية عك وقرف بقى وعنصرية وعنجهية .. مذيعة ايه وإعلامية ايه بس ! ايه العبث اللي احنا فيه ده ” .
وتابع : ” بوسي هانم إنتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولا تحلمي تكوني مذيعة لسبب واحد إنك معدومة الإنسانية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يشن هجوما قاسيا على بوسي شلبي ويتهمها بالعنصرية وإنعدام الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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