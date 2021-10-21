فنان مصري يشن هجوما قاسيا على بوسي شلبي ويتهمها بالعنصرية وإنعدام الإنسانية

كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - شن الفنان ” حسني شتا ” هجوما على الإعلامية ” بوسي شلبي ” على خلفية تداول مقطع فيديو لها تجرى به لقاءا مع دميانة نصار بطلة فيلم ” ريش ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي .

حيث تحدثت بوسي شلبي إليها بطريقة رأى فيها البعض تعاليا وعنصرية من جانبها تجاه دميانة نصار وأسرة فيلم ريش.

فقالت : ” أنا بقول إن عمر -تقصد مخرج الفيلم- غير مصير ناس في الفيلم ده لأنه فتح باب رزق جديد لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل خالص للمكان اللي احنا فيه ده ” .

الألفاظ مع طريقة الكلام مع حركة الإيد بتعبر عن مستوى جديد من الرداءة الإنسانية (قبل أن تكون مهنية) مرشح للهبوط أكثر فى الفترات القادمة.. pic.twitter.com/xOIkO9cxdD — ميمز لا تخضع للصوابية السياسية (@antipccomics) October 20, 2021

وعلق حسني شتا على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” كفاية عك وقرف بقى وعنصرية وعنجهية .. مذيعة ايه وإعلامية ايه بس ! ايه العبث اللي احنا فيه ده ” .

وتابع : ” بوسي هانم إنتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولا تحلمي تكوني مذيعة لسبب واحد إنك معدومة الإنسانية ” .