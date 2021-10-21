«نُسخة طبق الأصل»… شبيهة أسماء أبو اليزيد المحجبة: الناس لما بتشوفني بيفتكروها اتحجبت! – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - ملامحها السمراء الفرعونية الجذابة، وشعرها الأسود القاتم، ولون بشرتها، جعلتها تتسلل لقلوب الجماهير دون مجهود، فنجحت في أداء الشخصيات التي علقت في الأذهان، وأداء بعض المنولوجات التي أعادت إلى القلوب والعقول روائح الزمن الجميل.

هى الفنانة أسماء أبواليزيد، والتي رغم امتلاكها لكل هذه المواصفات التي تجعلها فريدة وسط فتيات جيلها، إلا أنها تطابقت وتشابهت في كل شيئ وكأنها نسختها المصورة مع المدونة وعارضة الأزياء، ابنة محافظة الإسكندرية بسمة عادل.

حينما تنظر لكلتاهن لا تستطع التفرقة بينهن، فملامحهن ولون أعينهن وبشرتهن السوداء القاتمة تظهر كأنهن شخص واحد، صورة طبق الأصل لبعضهن البعض، لا يختلف بينهن سوى الحجاب، ما جعل الشابة العشرينية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال حياتها، والتي روت تفاصيلها خلال تصريح صحفي لأحد المواقع الفنّية.

العديد من المواقف تعرضت لها الشابة نتيجة لتشابه ملامحها مع الفنانة، “ناس كانت فكرانا أقارب، نظرًا لاختلاف أسمائنا، فأكيد مش إخوات، وناس افتكرت إن أسماء أبو اليزيد اتحجبت، وبيفضلوا يركزوا في ملامحي وطريقة كلامي، ومبيقتنعوش إننا شخصين مش شخص واحد، وبيطلبوا يتصوروا معايا، خاصة إن الفنانة لما بتلبس الحجاب بنبقى واحد”.

وعن أكثر أدوار “أبو اليزيد” والمفضلة لدى بسمة، “بحب أوارها في مسلسل ليالي أوجيني والآنسة فرح، والدوبلاج بصوتها إلى جانب المونولوجات التي تقدمها، كل عمل بتشارك فيه ميزة عن الآخر، ولو شوفتها هاخدها بالحضن من كتر حبي ليها”.

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في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام“. وظهرت أسماء أبو اليزيد فى الصور مع تليفزيون و تليفون و راديو من أيام الزمن الجميل مما نال إعجاب متابعيها.

وتشارك أسماء أبو اليزيد في مسلسل الآنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، أحمد مجـدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

يُذكر أن الفنان أحمد مجدي، قال في تصريحات خاصة: “لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الأنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا”.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

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