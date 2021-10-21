استقالة ” أمير رمسيس ” المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن استقالة المخرج ” أمير رمسيس ” المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي من منصبه ومغادرته للجونة .

وأرجعت بعض الأنباء أن سبب استقالة أمير رمسيس هو وجود عدد من المشكلات التي وقعت بينه وبين المسئولين عن إدارة المهرجان وعلى رأسهم القائمين على فيلم ” ريش ” .

ليخرج الناقد الفني ” طارق الشناوي ” بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكد من خلاله خبر استقالة مدير مهرجان الجونة ونفى علاقتها بفيلم ريش .

فكتب طارق الشناوي في منشوره قائلا : ” استقال المخرج أمير رمسيس من موقعه كمدير فني للمهرجان خبر صحيح تماما .. ولكن هذه الاستقالة ليس لها أي علاقة بفيلم ريش وأمير سبق له الإشادة بالفيلم على صفحته ” .

وتابع : ” أما الأسباب الحقيقية للاستقالة فإن أمير لم يأذن لي بنشرها حتى الأن والأمانة الصحفية تفرض على احترام المصدر ومؤكد سوف أنشر التفاصيل في التوقيت المناسب ” .