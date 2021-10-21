كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا عن استقالة المخرج ” أمير رمسيس ” المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي من منصبه ومغادرته للجونة .
وأرجعت بعض الأنباء أن سبب استقالة أمير رمسيس هو وجود عدد من المشكلات التي وقعت بينه وبين المسئولين عن إدارة المهرجان وعلى رأسهم القائمين على فيلم ” ريش ” .
ليخرج الناقد الفني ” طارق الشناوي ” بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكد من خلاله خبر استقالة مدير مهرجان الجونة ونفى علاقتها بفيلم ريش .
فكتب طارق الشناوي في منشوره قائلا : ” استقال المخرج أمير رمسيس من موقعه كمدير فني للمهرجان خبر صحيح تماما .. ولكن هذه الاستقالة ليس لها أي علاقة بفيلم ريش وأمير سبق له الإشادة بالفيلم على صفحته ” .
وتابع : ” أما الأسباب الحقيقية للاستقالة فإن أمير لم يأذن لي بنشرها حتى الأن والأمانة الصحفية تفرض على احترام المصدر ومؤكد سوف أنشر التفاصيل في التوقيت المناسب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة ” أمير رمسيس ” المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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