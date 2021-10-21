في لقاء مع أوبرا.. أديل تطلق ألبومها الجديد “30” الشهر المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “Adele One Night Only” هو عنوان الحفل الذي ستقدمه النجمة البريطانية البالغة من العمر 33 عاماً أديل Adele مباشرة على هواء قناة CBS.

وسيعرض الحفل يوم الأحد في 14 نوفمبر 2021 المقبل، قبل موسم الأعياد، على أن تغني فيه النجمة أغاني الألبوم الجديد “30” الذي سيصدر في 19 نوفمبر 2021، إضافة إلى بعض أجمل أغانيها.

وفي هذا السياق، كشفت الإذاعة أن العرض سيشمل أيضاً مقابلة حوارية حصرية بين أديل والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey، على أن يكون اللقاء في حديقة الأخيرة.

وعلى ما يبدو أن العرض والمقابلة الحصرية هو الترويج الوحيد الذي ستقدم النجمة عليه للترويج للألبوم الجديد، إذ سبق أن صرحت بأنها ليست بصدد جولة فنية عالمية في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن “أديل” أصدرت مؤخراً أغنيتها الجديدة Easy On Me، التي تصدرت قوائم iTunes الأميركية وجذبت ملايين المشاهدات في غضون ساعات من رفعها على موقع يوتيوب، لتصبح مقطع الفيديو الأكثر رواجاً في الموقع قبل إصدار ألبومها القادم 30 خلال الشهر المقبل.

اجتذب فيديو كليب أغنية Easy On Me نحو 15 مليون مشاهدة في الساعات الثمانية الأولى بعد رفعه على يوتيوب، وهو رقم يتزايد بسرعة لدى المستمعين الأوروبيين والأميركيين، (بلغ الآن أكثر من 21 مليون مشاهدة).

وقد أشاد معجبو المغنية البريطانية بالأغنية الجديدة ومدى ارتباطها بأغنيتها السابقة Hello، وكلتاهما من إخراج كزافييه دولان.

أوضحت “أديل” أن ألبومها القادم 30 سيتناول طلاقها من “سيمون كونيكي”، الذي أنجبت منه ابنها، في عام 2019.

أما عنوان الألبوم الرقمي، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة للمغنية، فيدل على عمرها وقت كتابة أغانيه، وقالت المغنية إن الألبوم فرصة لمشاركة من جانبها بشأن الانفصال.

قالت “أديل”: “قد تعلمت الكثير من الحقائق الصارخة عن نفسي على طول الطريق”. وأضافت: “إن عملية الكتابة كانت متاهة من الفوضى المطلقة والاضطراب الداخلي، وامتدت إلى “أكثر فترات حياتي اضطراباً”.

واستطردت “الآن يمكنني القول إنني لم أشعر مطلقاً بمزيد من السلام في حياتي. ولهذا أنا مستعدة أخيراً لإصدار هذا الألبوم”.