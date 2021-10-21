شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال عن تمثال محمد صلاح فى متحف "مدام توسو": مثال ملهم لكل الأجيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الشديدة بوضع تمثال للنجم العالمى محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزى فى متحف "مدام توسو" في لندن، ونشر رامى جمال صورا لمحمد صلاح في المتحف، وكتب عليها قائلا: "ما شاء الله خير حافظ محمد صلاح مثل ملهم جدا لينا، ولكل الأجيال القادمة الجهد والطموح والثقة في عطاء ربنا والتجارة مع الله مش هتضيع بالعكس بقي عندنا أهم سفير لبلدنا في الدنيا انا بحبه وبحب اللي يحبه وبدعي من ربنا يزيده ويحفظه فخر لاهله ولينا صباح الطاقة الايجابية".

وقد أعلن الحساب الرسمى لمتحف "مدام توسو" العالمى، على موقع تويتر بمدينة لندن، تجهيز تمثالا للنجم العالمى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن هذا المتحف قد أعد تماثيل لكل من كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.