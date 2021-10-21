الارشيف / فن ومشاهير

رامي جمال عن تمثال محمد صلاح فى متحف "مدام توسو": مثال ملهم لكل الأجيال"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال عن تمثال محمد صلاح فى متحف "مدام توسو": مثال ملهم لكل الأجيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الشديدة بوضع تمثال للنجم العالمى محمد صلاح  قائد منتخب مصر ولاعب الإنجليزى فى متحف "مدام توسو" في لندن، ونشر رامى جمال صورا لمحمد صلاح في المتحف، وكتب عليها قائلا: "ما شاء الله خير حافظ محمد صلاح مثل ملهم جدا لينا، ولكل الأجيال القادمة الجهد والطموح والثقة في عطاء ربنا والتجارة مع الله مش هتضيع بالعكس بقي عندنا أهم سفير لبلدنا في الدنيا انا بحبه وبحب اللي يحبه وبدعي من ربنا يزيده ويحفظه فخر لاهله ولينا صباح الطاقة الايجابية".

 

وقد أعلن الحساب الرسمى لمتحف "مدام توسو" العالمى، على موقع تويتر بمدينة لندن، تجهيز تمثالا للنجم العالمى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن هذا المتحف قد أعد تماثيل لكل من لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى وليونيل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا