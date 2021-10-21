شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك عن دورها فى فيلم أميرة: أنا صغيرة على تجسيد دور الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة الأردنية صبا مبارك على فيلمها الجديد "أميرة"، إنها تجمعها صداقة مع محمد دياب مخرج الفيلم ودارت بينهما الكثير من النقاشات حول صلاحيتها للعب الدور، خاصة وأن عمرها صغيرعلى تقديم دورأم لفتاة شابة، مؤكدة أنها محظوظة للعمل مع علي سليمان موجه له التحية، مشيرة إلى أن تؤمن بموهبة تارا عبود وأنها تحب المغامرة دوما.

وأضافت صبا الفيلم مشروع فلسطيني لا يقدم بشكل خطابي ولا ميلودرامي والمشاعر به مقتضبة ولم يخرج أي طرف من الأطراف ربحان كله خاسر.

ومن جانبه قال محمد دياب مخرج الفيلم أنه قرأ عن قصص مشابهة لقصة الفيلم في الجرائد، ويطلقون علي الأطفال المولودين نتيجة نطف مهربة بأطفال الحرية، مضيفا أن هناك 13 نسخة من النهاية وفي الأخر تم تصوير نهاية الفيلم التي ظهر بها العمل.