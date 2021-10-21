شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى مكتبة الإسكندرية 1نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عاصى الحلانى، المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى في دروته الـ 30، ويحيى حفل غنائى في الأول من نوفمبر على مسرح مكتبة الإسكندرية، ومن المقررأن يقدم عاصى باقة منوعة من أغنياته القديمة والجديدة.



عاصى الحلانى

ونشرعاصى الحلانى، عبر حسابه على تويتر، بوستر الحفل، وكتب قائلا:" دارالأوبرا المصرية تقدم فارس الغناء العربى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر على مسرح مكتبة الأسكندرية".

ويحيى مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 30 عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، منهم: أصالة وسميرة سعيد وماجدة الرومي وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومحمد عساف وعبادي الجوهر.

وأحيا مؤخرا عاصى الحلانى، حفلا غنائيا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور 5 آلاف شخص من الجالية العربية هناك، قدم عاصى أجمل الأغانى القديمة منها بحبك وبغارومالى صبر ووانى مارق مريت، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "كل الفصول".