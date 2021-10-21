شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية "إن كبر ابنك" لـ وفاء عامر من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال حكاية "إن كبر ابنك" ضمن حكايات وقصص الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، من التصوير نهائيا، وبدأ مخرج العمل فى مونتاج الحلقات استعدادا لعرضها على شبكة قنوات CBC.

ويقوم ببطولة الحكاية النجمة وفاء عامر، ويشاركها البطولة كل من الفنانة شمس والفنان حجاج عبد العظيم، والفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب، تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

حكاية "إن كبر ابنك" الحدوتة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حاليًا حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.