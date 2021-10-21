شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من العملية الجراحية .. نضال الشافعى يستأنف تصوير أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تحسن حالته الصحية، عاد الفنان نضال الشافعى ليستكمل نشاطه الفني من جديد بعد فترة توقف بسبب مرضه و إجراء عمليتين لانفجار جزئي فى القولون.

ونشر نضال الشافعى صورة له داخل استوديو التصوير، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:" أول يوم تصوير"



نضال الشافعى

ويشارك نضال الشافعى، في حدوتة "الشهرالثالث" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة الفنانين ، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى، وتجمع المشاهد الأولى كل من نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز وينضم باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة.

وتعد حدوتة "الشهر الثالث هي الحكاية الثامنة، حيث عرضت حكايات "في عشق البنات، بطولة ميرنا نور الدين، و "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح، كما تصور حاليا حكاية لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، من خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.