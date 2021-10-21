"هعمل منك بطاطس محمرة".. سمية الخشاب توجه رسالة لمدرب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة لسولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد.

وكتبت: "سولشاير.. أنا بجد لو شفتك هعمل منك بطاطس محمرة، منك لله يا بعيد امشي بقى وارحمنا"

سمية الخشاب انتقدت لأكثر من مرة مدرب الفريق الإنجليزي، بسبب طريقة تعامله مع اللاعب كريستيانو رونالدو.

من ناحية أخرى، تتواجد الفنانة سمية الخشاب حاليا في مدينة الجونة، للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يختتم فعالياته مساء غد الجمعة 22 أكتوبر.