"يصعب على المحترفين".. خالد النبوي يشيد بأداء دميانة نصار في "ريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان خالد النبوي علي الإشادة بأداء دميانة نصار بطلة فيلم "ريش"، التي تخوض أولى تجاربها كممثلة، مشيرا إلى أن أدائها يصعب على المحترفين.

خالد أشاد بأداء بطلة الفيلم الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وعبر صفحته في موقع "تويتر"، نشر صورتها، وكتب: "دميانة نصار بنت المنيا أجمل وأعظم وأصدق ما شاهدت في مهرجان الجونة، أدائها في فيلم "ريش" يصعب على المحترفين، براڤو عمر الزهيري مخرج فيلم ريش، و تعيش السينما المصرية".

فيلم "ريش" حصد مؤخرا عدة جوائز عالمية، منها جائزة أفضل موهبة في الشرق الأوسط التي منحتها مجلة "فارايتي العالمية" للمخرج عمر الزهيري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روزيليني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.