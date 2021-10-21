تفاصيل مشاركة محمد رمضان في مهرجان "كل أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مجموعة من أغانيه في الحفل المقام مساء اليوم الخميس في ساحة برج خليفة في دبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "كل أفريقيا".

الفنان محمد رمضان يحيي الحفل بمشاركة المطرب التنزاني دياموند بلتينموز، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في السادسة مساءا بتوقيت دبي.

مهرجان "كل أفريقيا" يقام بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ويشهد حفلات لنجوم أغاني الراب والهيب هوب في أفريقيا، ومنهم الفريق النيجيري" Fireboy DML "ومن جنوب إفريقيا فريق "Focalistic" ، والجامايكي "Shenseea"، إلى جانب الفريق البريطاني" M people" ومغني الراب الصومالي "فريك".

الفنان محمد رمضان قام مؤخرا بإحياء الحفل الذي أقيم في شرم الشيخ، وتولى تنظيمه وإخراج فقراته نبيل السويسي.

وحققت أغنية "جو البنات" التي قدمها الفنان محمد رمضان بمشاركة الفنان والمنتج العالمي ريدوان والفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي، ما يزيد عن إلى مليون و600 ألف، بعد طرحها عبر قناته في موقع يوتيوب، وهي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.

كليب الأغنية الذي تم تصويره في حفل افتتاح مهرجان "الجونة"، قدمه الثلاثي الفنان محمد رمضان والفنان والمنتج العالمي ريدوان والفنان نعمان بلعياشي، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وبمشاركة الفنانة ميس حمدان، والفنانة المغربية خولة غيات، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز.