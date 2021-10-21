وفاة الفنان بيار جماجيان عن عمر يناهز ٧٢ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الفنان اللبناني بيار جماجيان عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد صراع مع المرض.

"بيار" اشتهر في الوسط الفني اللبناني باسم "بيارو" وهو الدور الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "المعلمة والأستاذ" وحقق نجاحا كبيرا.

الفنان بيار جماجيان من مواليد ١٩٤٩، بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح في أعمال شهيرة للرحابنة منها: "نزل السرور".

ومن أهم أعماله خلال مسيرته الفنية: "يسعد مساكم، حبيب ميرا، أوتيل الأفراح، حكاية أمل، صائمون ولكن، مالح يا بحر، أول ع آخر، أهلا لبنان" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان اللبناني مسلسل "الهيبة" وجسد خلاله شخصية "أبو عيسى".