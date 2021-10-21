خطوبة الملحن معتز أمين والمطربة نعوم عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفل الملحن معتز أمين بخطوبته على المطربة نعوم عصام، في حضور مجموعة الأصدقاء والأقارب، ووصف عروسه بأنها "أحلى هدية".

الملحن معتز أمين عبر صفحته في موقع فيسبوك نشر صورة تجمعه مع المطربة نعوم، وكتب: "الحمد لله قرينا الفاتحة أحلى هدية ربنا ادهالي".

ومن جانبها علقت نعوم، وكتبت: "ياحبيبي أنت اللي هدية، وهدية حلوة قوي كمان، ربنا يخليك ليا".

الملحن معتز أمين وضع مؤخرا لحن أغنية برنامج "حلمك قرب"، وغنى من ألحانه هشام عباس، وسامو زين، وأحمد سعد، والفنان أحمد حلمي، والفنانة بشرى.

وطرحت الفنانة نعوم عصام مؤخرا أغنية بعنوان "توت بري" بمشاركة مغني المهرجانات حودة بندق، وقدمت مجموعة أغاني من إنتاج شركة مزيكا، منها "كدة عيب" و"مسا مسا"، كما شاركت بالغناء في فيلم "ولاد رزق 2"، مع فريق المدفعجية، وفي أول ظهور لها كممثلة شاركت مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في رمضان الماضي.