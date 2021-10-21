فيديو.. سمية الخشاب تثير الجدل بـ”رقصة مع محمد رمضان”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الجتماعي بسبب رقصتها مع محمد رمضان.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” يُظهر مواطنتها الفنانة المصرية سمية الخشاب وهي ترقص بجانب مواطنها الفنان محمد رمضان، على خلفية لقائهما في مهرجان الجونة السينمائي.

وأظهر الفيديو الفنانة الخشاب وهي ترتدي فستانا أسودا اللون بسيطا، وكانت ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل فيما بعد بأخذ الصور التذكارية مع المعجبين والمعجبات.

ووفقا لموقع مجلة “ليالينا”، أثار الفيديو الجدل بين رواد السوشيال ميديا حيث تعرضت الفنانة المشهورة لبعض الانتقادات التي أشارت إلى أن الرقص بجانب محمد رمضان أصبح موضة لجذب الانتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تحاول الاحتفال متجاهلة وجود محمد رمضان بجانبها.

وتعرض محمد رمضان للانتقاد بسبب إطلالته التي تميزت بارتدائه قميصا بألوان لافتة وصاخبة، بالإضافة إلى ارتدائه نظارة شمسية في الليل، كما نقلت مجلة “ليالينا”.