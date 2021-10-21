فيفا تعلن موعد قرعة كأس العالم 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، بشكل رسمي موعد إجراء قرعة مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وقال مجلس الاتحاد، في بيان لها، إن القرعة ستقام في الدوحة يوم 31 مارس/آذار من العام المقبل، بحفل كبير سوف يكون أحد أبرز المحطات وصولا لموعد النهائيات العالمية التي تقام للمرة الأولى بضيافة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وينتظر أن تعرف هوية المنتخبات المشاركة في العرس العالمي بعد نهاية مراحل التصفيات في مختلف القارات، ومنها منتخبا ألمانيا والدنمارك اللذان ضمنا التأهل المباشر عن قارة أوروبا خلال جولة شهر أكتوبر/تشرين الأول، لينضما بذلك إلى منتخب قطر صاحبة الضيافة.

ويشارك في النهائيات 32 منتخبا؛ وهم: قطر صاحبة الضيافة، و13 منتخبا عن قارة أوروبا، و4 عن قارة أمريكا الجنوبية (والخامس يخوض الملحق العالمي)، و5 عن قارة إفريقيا، و3 عن قارة أمريكا الشمالية “كونكاكاف” (والرابع يخوض الملحق العالمي)، و4 منتخبات عن قارة آسيا (والخامس يخوض الملحق العالمي)، وبطل قارة أوقيانوسيا ويخوض مباراة الملحق العالمي.