كريم فهمي يكشف تفاصيل إصابته بجلطتين في الرئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ضمن برنامج “سهرانين” الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، تفاصيل إصابته بجلطتين في الرئة خلال الأيام الماضية، والتي دخل على أثرها الرعاية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة.

وقال كريم: “اتخضيت لما قالوا لي إني مصاب بجلطتين، ولأني كنت داخل المستشفى على رجلي طبيعي، ولم أشعر بأي وجع… وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا مصاب بجلطتين”.

وأضاف: “شعرت بتعب بسيط، ولكن لم أتوقع إصابتي بجلطتين… ودخلت العناية المركزة وأنا ماشي على رجليّ… والدكتور صمّم إني أجلس على كرسي متحرك”.

وكان الفنان أحمد فهمي قد كشف أن الجلطة التي تعرض لها شقيقه كريم سببها مشكلة في القولون، وهو لذلك يتناول العديد من الأدوية التي تمنع سيولة الدم.

الجدير ذكره أن الفنان كريم فهمي حرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، قال فيها: “الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاجي في البيت إن شاء الله، متشكر جداً جداً جداً لكل الناس اللي سألت واهتمت، ولكل الناس اللي دعت لي وهي متعرفنيش، وأسف جداً لكل حد بعتلي أو كلّمني ومعرفتش أردّ عليه”.