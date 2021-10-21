شائعة الموت تلاحق عادل إمام من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت أمس بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوفاة “الزعيم” عادل إمام، في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي أقلق محبيه عليه، إلا أن الدكتور أشرف زكي أكد خلال تصريحات صحافية أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتردّد فيها شائعات إصابة الفنان الكبير عادل إمام بوعكة صحية أو تتناول أخبار وفاته، خاصة في فترة الصيف التي يمضيها في فيلته بالساحل الشمالي ويحرص خلالها على البُعد عن أي مناسبات فنية، الأمر الذي يدفع عدداُ من مطلقي الشائعات للترويج لشائعة مرضه أو وفاته مستغلّين فترة اختفاءه.

وكان المخرج رامي إمام قد كذّب شائعة اعتزال والده “الزعيم” التمثيل، مؤكداً: “لا طبعاً والدي مكمل شغله وأعماله… وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد… الحمد لله هو بخير ودايماً الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمّن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة”.

وأضاف: “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس… ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته. الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيهوش أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”.