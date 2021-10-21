تمنى حذف هذه الصورة.. باسل خياط يبكي أمام ظافر العابدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة جديدة من برنامج “بصراحة مع باسل خياط وظافر العابدين” المذاع على MBC1، كشف خلالها الصديقان كيف تعرّفا إلى بعضهما، وكيف يتعامل كل منهما مع مَن حوله، وينظّم وقته، ورأيهما في فكرة التقدم في السنّ.

وقال خياط إنه يتمنى حذف صورة من جلسة تصويرية خضع لها مرتدياً بذلة حمراء مع “شورت” بدلاً من السروال: “هاد اللبس مو الكاركتر تبعي، والصورة يلي لابس فيها الشورت الأحمر بتمنى إنه تنمسح من الوجود”.

وتحدثا عن ذكريات قديمة مثل احتراف ظافر لكرة القدم قبل أن يضطر إلى اعتزالها، وصولاً إلى عشق باسل للرياضة نفسها ونشأته في بيئة صعبة اضطرته للعمل في سنّ صغيرة إذ قال: “مرة بالعيد حطيت عيديتي مع عيدية رفيقي وصرت بيع ألعاب نارية ولبست نظّارة لوالدتي وصرت إمشي بين الولاد وبيع بالسر”، وأضاف: “مرة تانية كان عندي بسطة بيع عليها صبّار وحلاوة بسميد، ومرة جبت شناتي من سوق الخجا وصرت دق ع البيوت لبيعها”.

وتطرّق الصديقان إلى أعمالهما المستقبلية في السينما والتلفزيون وأحلامهما المهنية والشخصية.

وبكى خياط حين روى حكاية الرسالة الصوتية التي لا يزال يرفض الاستماع إليها قائلاً إنه يفتقد دعاء والده وسماع صوته.