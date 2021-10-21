أوزجان دينيز يتعرّض للضرب على يد طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت المواقع التركية أنّ خلافاً جديداً نشب بين الممثل التركي أوزجان دينيز وطليقته فايزة أكتان، بعدما أقدمت على ضربه ودفعه ما تسبّب له بكدمات و إصابة في الرأس.

وفي التفاصيل، اتصلت المدرسة التي يدرس فيها ابنه كوزاي أوزجان لتسأل عن سبب غيابه، الأمر الذي دفعه إلى زيارة منزل طليقته لسؤالها عن سبب تغيّب ابنه عن المدرسة، فوجده في المنزل ولا يزال في لباس النّوم، الأمر الذي أدّى إلى دخوله في جدال مع طليقته.

وتطوّر الجدال إلى هجوم الأخيرة عليه وضربه وتمزيق ملابسه، الأمر الذي دفع بأوزجان إلى تقديم شكوى ضدّها. ولا يزال التحقيق مستمراً في القضية، فيما برّرت أكتان فعلتها بأنّ من حقّها الدفاع عن نفسها وعن ابنها.

وشهدت علاقة أوزجان بطليقته كثيراً من المشكلات والدعاوى، إذ أقامت ضدّه دعوى تعنيف وضرب، فيما اتّهمها بالاستيلاء على منزله، وما تزال القضايا منظورة أمام المحكمة.