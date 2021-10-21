شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليون أسرة شاهدوا المسلسل الكوريSquid Game .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدين المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنصة الامريكية نتفليكس، اكتسبت 4.4 مليون مشترك جدد بسبب المسلسل الكوري Squid Game ، فى الربع الأول من العام، ليتخطي كافة التوقعات للمنصة التى كانت تهدف لاضافة 3.5 مشترك فى الربع الأول فقط.

وأكدت الاحصائيات الأخيرة التى نقلتها الصحيفة من المنصة الامريكية، أن عدد المشتركين الجدد رفعوا المشتركين لـ 213.6 مليون مشترك فى جميع أنحاء العالم، لتربح أسهم منصة نتفليكس فى البورصة العالمية 2.56 لكل سهم وفقا لبيانات رفينيتيف.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، أمس، عن عودة النجم الكوري واي ها جون، الذى جسد شخصية المحقق الشرطي فى المسلسل الكوري Squid Game، فى الموسم الثاني من العمل بعد ان انتهى به المطاف فى الموسم الأول بإطلاق النيران عليه وقفزه من أعلى الجبل بعد مطاردة مع قوات الامن الخاصة باللعبة.

وفى تصريحات أحد نجوم العمل، لصحيفة newsweek، أكد من خلالها أن عودة المحقق هوانج جون هو فى الموسم الثاني أمر مرجح، على الرغم من مغادرته للعمل بشكل دراماتيكي فى الحلقات الاخيرة من المسلسل، بعد الكشف عن وجه الرجل الغامض الذي يدير اللعبة والذي تعرف عليه.

في حديثه عن مصير شخصيته، قال الممثل واي ها جون، لمجلة نيوزويك في أول مقابلة له مع إحدى الصحف الأمريكية الكبرى: "أعتقد أن المحقق لم يكن مصابًا بجروح قاتلة" منذ أن أصيب في ذراعه.