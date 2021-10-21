شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تؤجل عرضها فى لاس فيجاس بسبب وعكة صحية.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعرض النجمة العالمية سيلين ديون لوعكة صحية أثناء تواجدها فى لاس فيجاس الأمريكية، مما أجبرها على تأجيل افتتاح عرضها الجديد في مسرح ريزورتس وورلد ثياتر الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية سيلين ديون، تعرضت لوعكه صحية مفاجئة، أجبرتها على تأجيل خططها القادمة، والتى كان بدايتها افتتاح عرضها الجديد في مسرح ريزورتس وورلد ثياتر الجديد، الممتد فعالياته من 5 إلى 20 نوفمبر 2021 ومن 19 يناير إلى 5 فبراير 2022.

وأكد التقرير أن المطربة العالمية، عانت من تقلصات عضلية شديدة منعتها من التدريبات الجارية للعرض الجديد، لتضطر على اثرها للخضوع لبعض الفحوصات، بدون الكشف عن موعد عودتها لاستمرار عروضها الموسيقية.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، عن التحضير لفيلم وثائقى جديد عن قصة حياة النجمة الكندية سيلين ديون، بالتعاون مع Sony Music Entertainment ، و SME Canada، وإخراج صانعة الأفلام المرشحة للأوسكار إيرين تيلور.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن النجمة الكندية أعطت موافقتها على الفيلم الوثائقى الجديد الذى سيسرد قصة حياتها وإنجازاتها المهنية فى عالم الموسيقى والغناء، والجوائز، والجولات العالمية، وحياتها فى ولاية لاس فيجاس الأمريكية.