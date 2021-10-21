شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان ينعون بيار جماجيان: "فنان كبير وتاريخ طويل ورحيلك بيوجع القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم لبنان، نعى الفنان بيار جماجيان الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 72 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت مايا دياب، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الله يرحم الممثل اللبناني القدير بيار جماجيان أدواره جزء من الذاكرة الجميلة في لبنان".



مايا دياب

وغردت ماجى بو غصن، قائلة:" فنان كبير وتاريخ طويل وصديق غالي كتير خبر رحيلك بيوجع القلب وبيحزن كتير رح اشتقلك يا صديقي المهضوم والمحبّ رح نشتقلك كلنا".



ماجى بو غصن

وقالت الفنانة كارمن لبس:" الله يرحم الرائع وصاحب الروح الحلوة والقلب الطيب"، فيما قال الفنان زياد برجى: "خسارة كبيرة يا بيارو، شكراً لأنّك زرعت بسمة على وجوه كل اللبنانية اللّه يرحمك ويصبّر قلب أهلك ومحبينك".



زياد برجى



كارمن لبس

ومن أهم أعمال بيار جماجيان في المسلسلات "يسعد مساكم، المعلمة والاستاذ، ابراهيم افندي، الدنيا لمين، الغالبون، قيامة البنادق، بدل عن ضايع، جنى العمر، هي وهي، اوتيل الافراح، حبيب ميرا، الطرابيش، كلام على ورق، حد السكين، لعبة الموت، مالح يا بحر، صائمون ولكن، حكاية امل، سكريتيرة بابا، سجن الأيام"، ومن أبرز مسرحياته :"سهرية و نزل السرور و فيلم أميركي طويل وشي فاشل و"بيارو حظو زيرو و بين حانا ومانا".