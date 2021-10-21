شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي وجدان تكشف عن تعرض ابنتها لكسر بالذراع: الحمد لله على كل شئ .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إنجي وجدان عن تعرض ابنتها لكسر في ذراعها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الحمدلله على كل شئ"، فيما حرصت عدد من الفنانات علي توجيه رسائل الدعم لها، وعلقت زينة قائلة :"ياروح قلبي الف مليون سلامة عليها"، فيما كتبت هيدي كرم :"سلامتها حبيبتي الف سلامة"، كما قالت شيماء سيف :"الف مليون سلامة عليها ياحبيبتى".



ابنة انجي وجدان



انجي وجدان

وكانت الفنانة إنجى وجدان، قالت خلال لقائها مع قناة الحياة عبر برنامج لايت شو، إن مقولة "حبى نفسك زى ما أنتى ليس المقصود بها أن تظل الفتاة تخينة زى ما هى"، وإنما هى وسيلة لحب النفس وعدم الدخول فى الاكتئاب ثم البحث عن نظام غذائى لتقليل الوزن لأنه من غير المنطقى أن أخسر وزنا وأنا مكتئبة بسبب عدم القدرة على الحركة أو ارتداء ملابس مناسبة وغيرها من الأمور التى يعيقها الوزن الزائد".

واستقبلت إنجى وجدان مولودتها الثانية نازلى الوتيدى، شهر نوفمبر الماضى ونشرت صورتها من غرفة العمليات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وسط العديد من التهانى من جمهورها وعدد من الفنانين وكتبت قائلة: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله اليوم بابنتى نازلى الوتيدى بارك الله فيها".

وتستعد إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدأ مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.