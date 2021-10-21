شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كريم فهمى توجه رسالة له بعيد زواجهما: أحبك أكثر مع كل عام يمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دانيا البناوى بعيد زواجها الثامن من النجم كريم فهمى، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "ذكرى زواج سعيدة حبيبى، أحبك أكثر وأكثر مع كل عام يمر، نتمنى أن نظل كما نحن، ممسكين بأيدينا حتى بقية حياتنا.. شكرا لك لأنك أنت"، فيما رد فهمى قائلا "بحبك بيبى.. ما شاء الله".



دانيا البناوي

وتزوج كريم فهمى ودانيا عام 2013، وفى فبراير 2014 رزق بابنته الأولى كاميليا وبابنته الثانية ناعومى في سبتمبر 2016، وفى أغسطس 2019 رزق بابنته الثالثة جميلة، ويعيش الفنان كريم فهمى حالة كبيرة من الرومانسية مع زوجته، تظهر من خلال تصريحاته كلما تطرق لها ولدورها فى حياته.









وكان قال كريم فهمى أثناء استضافته ببرنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة On ويقدمه الفنان أمير كرارة، إنه كان مرتبطا بفتاة قبل الزواج، وكان عمره حوالى 16 عاما، مضيفا: "فجأة أصريت أن أذهب وأتقدم لها وعندما أبلغت والدى رفض أن يأتى معى وذهبت بمفردى، ولكن المفارقة أنها رفضتنى عندما تقدمت لها، وتعرفت على زوجتى من خلال صديقة مشتركة بيننا، ففى إحدى المرات اتصلت بى صديقتى وأبلغتنى أنها ستمر لتسلم علىّ ولكن معها صديقتها ولا بد أن ينصرفا سريعا، لأن صديقتها يجب أن تكون فى منزلها فى هذا الوقت".

وتابع فهمى: "عندما وصلا أول جملة قلتها لهما (ما أنتى عندك أصحاب حلوين أهو)، وبعد فترة سافرنا جميعا ونشأت قصة الحب بيننا وظلت لمدة عام، ثم تمت خطبتنا واستمرت لعام ثم تزوجنا، وأتذكر أول هدية أحضرتها لها عندما كنا فى الرحلة سويا وكان فانوس على ما أعتقد".