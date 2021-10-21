شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حسن الأسمر فى ذكرى ميلاد والده:كان طباخ شاطر وبدرس إعادة توزيع أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد المطرب الشعبى الكبير الراحل حسن الأسمر الذى قدم الكثير من الأغانى المهمة في مشواره، والتي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره الذى لقب بفارس الأغنية الشعبية، حيث تميز بسهولة فى أدائه وبساطته التى لمست قلوب محبيه، كما أن أغنياته كانت تتسم بالحزن عكس ما كان موجودا بالساحة الغنائية جعله يتميز فى لون مختلف عن غيره.





أسرار كشفها لنا نجله المطرب هانى حسن الأسمر في ذكرى ميلاده وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" والدى يعتبر قامة كبيرة من قامات الغناء في مصر والوطن العربى، وعلمنى كيفية اتخاذ القرار بشكل صحيح وعدم التسرع في أي شيء واحترام كل الناس، واتعلمت منه الالتزام في حياتى بشكل عام .

وأضاف هانى الأسمر والدى كان مدمن في موضوع الطبخ، وكان طباخ شاطر ومحب لكل أنواع الأكل خصوصا الطواجن وكان سبب في تعليمى الطبخ أيضا. .





وأشار هانى أنه يدرس إعادة توزيع أغانى والده الراحل النجم الكبير حسن الأسمر وخصوصا أغنية "يابتاع باب الشعرية" خاصة أنه لو أعيد توزيعها سوف تكون مفاجأة للجميع على حد وصفه، وأضاف أنه يجهز لأكثر من أغنية سيكشف عنها خلال الفترة المقبة ويقدمها لجمهوره بشكل مخلف عن أعماله السابقة .

ومن المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.