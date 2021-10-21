شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تروج لأحدث أعمالها " يا شباب يا بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة كارول سماحة، جمهورها لأحدث أعمالها أغنية " يا شباب يا بنات"وأعلنت عن طرح الأغنية الجديدة غدا الجمعة، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ترقبوا أغنيتى الجديدة يوم الجمعة 22 أكتوبر".

واحتفلت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.

ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام صور من حفل عيد الميلاد، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا"،.

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".