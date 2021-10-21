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اليوم.. صورة مصر القديمة في السينما وختام منصة الجونة السينمائية في مهرجان الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يضم برنامج ثامن أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 21 أكتوبر، إلى جانب عروض الأفلام، عدة فعاليات واحتفالات أخرى، وهي:
جسر الجونة السينمائي - حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي
التوقيت: 10:30 صباحاً – 12:00 مساءً
المكان: جامعة برلين، أوديماكس

صورة مصر القديمة في السينما
التوقيت: 12:30 – 2:00 مساءً
المكان: جامعة برلين، أوديماكس
المشاركون: محمود رشاد، بشرى رزة، محمد السعدي، أنسي أبو سيف، سوسن بدر، دكتورة ياسمين الشاذلي.
حفل ختام منصة الجونة السينمائية
التوقيت: 3:30 مساءً – 6:30 مساءً
المكان: فيستيفال بلازا

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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