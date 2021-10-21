اليوم.. صورة مصر القديمة في السينما وختام منصة الجونة السينمائية في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:
يضم برنامج ثامن أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 21 أكتوبر، إلى جانب عروض الأفلام، عدة فعاليات واحتفالات أخرى، وهي:
جسر الجونة السينمائي - حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي
التوقيت: 10:30 صباحاً – 12:00 مساءً
المكان: جامعة برلين، أوديماكس
صورة مصر القديمة في السينما
التوقيت: 12:30 – 2:00 مساءً
المكان: جامعة برلين، أوديماكس
المشاركون: محمود رشاد، بشرى رزة، محمد السعدي، أنسي أبو سيف، سوسن بدر، دكتورة ياسمين الشاذلي.
حفل ختام منصة الجونة السينمائية
التوقيت: 3:30 مساءً – 6:30 مساءً
المكان: فيستيفال بلازا