اليوم.. صورة مصر القديمة في السينما وختام منصة الجونة السينمائية في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يضم برنامج ثامن أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 21 أكتوبر، إلى جانب عروض الأفلام، عدة فعاليات واحتفالات أخرى، وهي:

جسر الجونة السينمائي - حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي

التوقيت: 10:30 صباحاً – 12:00 مساءً

المكان: جامعة برلين، أوديماكس

صورة مصر القديمة في السينما

التوقيت: 12:30 – 2:00 مساءً

المكان: جامعة برلين، أوديماكس

المشاركون: محمود رشاد، بشرى رزة، محمد السعدي، أنسي أبو سيف، سوسن بدر، دكتورة ياسمين الشاذلي.

حفل ختام منصة الجونة السينمائية

التوقيت: 3:30 مساءً – 6:30 مساءً

المكان: فيستيفال بلازا