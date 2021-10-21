"مبنى أبيض" و"صمت الأمواج".. عروض ثامن أيام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يشهد يوم الخميس 21 أكتوبر، ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عرض مجموعة من الأفلام ضمن المسابقات المختلفة، وعدد من الفعاليات التي يسبقها احتفاء خاص على السجادة الحمراء، نستعرضها في السطور التالية..

‎مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

‎3:30 مساءً | 98 د

‎برنامج الأفلام القصيرة 4

‎6:30 مساءً | 100 د

‎الحدث

‎9:15 مساءً | 115 د

‎الانجراف بعيدًا

‎سي سينما 1

‎12:15 مساءً | 97 د

‎إرخاء القبضات

‎3:00 مساءً | 100 د

‎كوستا برافا

‎6:15 مساءً | 117 د

‎البحر أمامكم

‎10:00 مساءً | 107 د

‎ديسباتش الفرنسية

‎سي سينما 2

‎4:00 مساءً | 76 د

‎العودة

‎7:00 مساءً | 90 د

‎فرار

‎9:45 مساءً | 90 د

‎مبنى أبيض

‎سي سينما 3

‎3:15 مساءً | 96 د

‎ثلاثية الألوان: أحمر

‎6:30 مساءً | 102 د

‎صمت الأمواج

‎9:15 مساءً | 96 د

‎أكبر منا

‎سينما أرينا

‎6:45 مساءً | 84 د

‎العبور

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت فعالياتها بحفل افتتاح أقيم مساء الخميس 14 أكتوبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر من نفس الشهر وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.